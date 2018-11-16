تشيلسي وآرسنال ينافسان برشلونة على موهبة برازيلية

انضم ثنائي الدوري الإنجليزي، آرسنال وتشيلسي، إلى منافسة خاصة مع برشلونة الإسباني، على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون أباريسيدو، لاعب أتلتيكو مينيرو.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن آرسنال وتشيلسي يريدان الحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولفتت تقارير صحفية برازيلية إلى أن أتلتيكو مينيرو يمر بأزمة مالية في الوقت الراهن، وقد تكون عملية بيع إيمرسون مفيدة بشكل كبير للنادي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آرسنال وتشيلسي يستعدان لتقديم عرض بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت أن الفريقين أرسلا كشافين لمراقبة اللاعب في المباراة الأخيرة لأتلتيكو مينيرو بالدوري البرازيلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مع بالميراس.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية قبل أيام قليلة اهتمام نادي برشلونة بضم إيمرسون، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف البلوجرانا.