الطيراوي: اجتماع المقاطعة ليس اجتماعاً للقيادة

انتقد اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماع اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ متابعة قرارات المجلس المركزي اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، قائلا "الاجتماع الذي عقد اليوم ليس اجتماعا للقيادة الفلسطينية".

وقال الطيراوي في بيان صحفي، أنه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوطني تم طرح فكرة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، هذا بالرغم من وجود هيئات قيادية شرعية منتخبة ومسؤولة سياسيا بما في ذلك عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ويجب الحفاظ عليها وعدم الالتفاف حولها".

وتابع: "اليوم اجتمعت هذه اللجنة مرة اخرى يبدو للبحث في مواجهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والوضع في القطاع. وصرح بعض الاخوة مثل الاخ صائب عريقات والاخت حنان عشراوي ان القيادة الفلسطينية اجتمعت لبحث الاوضاع. ان الشرعية القيادية الفلسطينية محددة بدقة وفق تقاليد العمل الفلسطيني ومثل هذه اللجنة ليست جزء منها. كما ان العدوان على غزة والوضع هناك كان يستحق قيام الهيئات القيادية الشرعية ببحثه واتخاذ القرارات بشأنه. وعموما فان الاجتماع الذي عقد اليوم ليس اجتماعا للقيادة الفلسطينية".

رداً على استفسارات الصحافة، أكد الدكتور صائب عريقات صحة ما قاله الأخ توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مؤكدا ان السيد الرئيس محمود عباس قد ترأس اليوم اجتماعا للجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي.