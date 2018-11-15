فلسطين: منخفض جوي ابتداءً من فجر الغد وحتى السبت

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأراضي الفلسطينية ستتأثر بمنخفض جوي ابتداءً من فجر يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم السبت غرة الأسبوع القادم.

وأضاف الأرصاد أنه مع ساعات فجر الجمعة، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يتشكل غرب جزيرة قبرص، ويتمركز فوق الجزيرة، وعليه، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتتحول الأجواء الى باردة.

وبينت أن البلاد بانتظار جبهة هوائية باردة ورطبة، وتتحول الاجواء إلى غائمة وماطرة في شمال ووسط ومن ثم جنوب البلاد، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات البَرَد.

وبينت أنه يخشى من حدوث سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة والاودية والسواحل، وتضعف فرص هطول الأمطار في ساعات المساء والليل تدريجياً.

ونوهت إلى أن الأجواء تستقر ويسود طقس بارد وغائم جزئياً الى صاف ٍ السبت في مختلف المناطق، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية أحياناً.