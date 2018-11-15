صفقة بحرينية أميركية لشراء مروحيات بقيمة 912 مليون دولار



أعلنت البحرين عن توقيع صفقة مع شركة "بل" الأميركية لصناعة الطائرات العامودية، لشراء 12 طائرة عامودية من نوع "AH-1Z فايبر" بقيمة 912 مليون دولار، على أن يتم استلام الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية عام 2022.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد سلاح الجو الملكي البحريني الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران، والذي تقام فعاليات نسخته الخامسة في قاعدة الصخير الجوية.

وأوضح الشيخ حمد أن هذا النوع من الطائرات يعتبر الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم، وتشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو الملكي البحريني، لما تملكه من إمكانيات حديثة ومتطورة وقدرات قتالية عالية سواء فوق البحر أو البر.

وأضاف أن البحرين ستكون ثاني دولة مستخدمة لهذا الطائرة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وبشأن الخدمات التي ستقدمها الشركة المصنعة، أوضح قائد سلاح الجو الملكي، أن العقد الموقع مع الشركة الأميركية يتضمن التدريب والخدمات اللوجستية، وأن الطيارين البحرينيين جاهزين للبدء فور بداية التصنيع للتدريب عليها، حيث أن سلاح الجو الملكي يمتلك الآن طائرات كوبرا، وبالتالي فان عملية التحول الى الطراز الجديد ستكون سهلة للغاية.