النخالة يهنئ الشيخ خضر عدنان بانتصاره على السجان الإسرائيلي

هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة الأسير المحرر خضر عدنان بانتصاره على السجان الإسرائيلي.

وأشاد النخالة خلال اتصاله بالشيخ خضر عدنان بالصمود الذي ابده الأخير في مواجهة السجان الإسرائيلي.

من جانبه، وجَّه الشيخ خضر عدنان الشكر والاعتزاز للأمين العام وهنأه بانتصار غزة وثبات المجاهدين فيها.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (49 عاما) بعد اعتقال دام لنحو عام.

وكان الشيخ خضر قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام دام 58 يوما رفضا لاعتقال الاحتلال له وتوجيهه تهما ضده تستوجب أحكاما عالية، حيث قضت محكمة الاحتلال وضمن اتفاق أنهى الشيخ بموجبه إضرابه بسجنه لعام وتغريمه بنحو 300 دولار أميركي و18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وعرف الشيخ خضر بأنه "مفجر معركة الأمعاء الخاوية بإضرابه الأول رفضا للاعتقال الإداري 2011-2012 لمدة 66 يوما، فاتحا الباب أمام عدد كبير من الأسرى لخوض إضرابات فردية عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.