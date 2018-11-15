فايننشال تايمز: قبول واشنطن ولندن ببقاء بن سلمان “صفقة شيطانية”

هاجمت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ما وصفته ” الصفقة الشيطانية” التي قبلت بموجبها لندن وواشنطن ببقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقابل مصالحهما الاقتصادية والسياسية طويلة المدى مع أهم حليف عربي.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن مقتل جمال خاشقجي أخضع علاقات الغرب مع السعودية لمستوى من الفحص والتدقيق ليس له مثيل منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 ودفع بالولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة تقييم موقفهما من قيادة محمد بن سلمان المتقلبة والعدوانية.

وأكدت الصحيفة أن بن سلمان أثبت مستويات عالية من الاستبداد والقمع للمواطنين والجيران.

ودعت فايننشال تايمز الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على الرياض لوقف حربها في اليمن، قائلة إن استمرار الهجمات السعودية الإمارتية لن يحل المشكلة عسكريا بل سيفاقم أسوأ أزمة إنسانية.

وأضافت أن مبيعات واشنطن ولندن السلاح للتحالف السعودي الإماراتي كان من الضروري أن تتوقف منذ وقت طويل، وإنها لمأساة أن تكون أميركا وبريطانيا بحاجة إلى اغتيال خاشقجي حتى تبدآن إعادة التفكير في اليمن.

وأكدت أن الأولوية الفورية هي وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية لـ 14 مليون شخص مهددين بالمجاعة، مضيفة أن واشنطن ولندن يجب عليهما إثبات جديتهما بالضغط على الرياض لوقف حمام الدم باليمن.

وشددت على الصحيفة البريطانية أن إعلان واشنطن وقف تزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو غير كاف لأن هجمات التحالف السعودي الإماراتي لا تزال مستمرة.