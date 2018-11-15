نتنياهو: أمن سديروت من أمن "تل أبيب" والمعركة في ذروتها

أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المعركة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا زالت في ذروتها والأمر يتطلب الحكمة في التصرف وفقاً لقوله.

وجاء قول نتنياهو رداً على وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي الذي قال دفاعاً عن وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة في غزة: "إن المقاومة ردت على إسرائيل بشكل مدروس وهاجموا غلاف غزة وليس "تل أبيب".

ورد نتنياهو بالقول: "إن أمن سكان مدينة سديروت المحتلة ينطبق على أمن سكان "تل أبيب" المحتلة والمعركة لا زالت متواصلة".

يُشار إلى أن تصريحات هنغبي أثارت جداً واسعاً في إسرائيلي وردوداً ساخطة لدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وكان الكابنيت الإسرائيلي مساء الثلاثاء الماضي أثناء وقف إطلاق النار، أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة العمل العسكري ضد قطاع غزة.