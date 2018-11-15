السعودية ترفض اقتراح تركيا بإجراء تحقيق دولي بقضية خاشقجي

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس، رفض بلاده تدويل اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، نافيًا أي علاقة لولي العهد محمد بن سلمان بهذه الجريمة.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بالرياض إن بلاده ترفض اقتراح تركيا إجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مشيرًا إلى أن الرياض أرسلت مذكرات للجانب التركي للحصول على المزيد من الأدلة، وأن أنقرة لم تستجب لذلك.

وكانت تركيا قالت إن امتناع السعودية عن الكشف عن مدبري عملية الاغتيال يستدعي تحقيقا دوليا، فيما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا أن الأمر بتصفية خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية.

وقال الجبير إن السعودية ترفض أي محاولة لتسيس قضية خاشقجي والتدخل في شؤون المملكة، معتبرًا أن تسييس قضية خاشقجي يساهم في شق العالم الإسلامي، وأن المملكة تسعى لوحدته.

وتابع أن السعودية لديها نظام قضائي مستقل يمكنه التعامل مع قضايا مثل قضية خاشقجي، وأنها اتخذت خطوات لمواجهة أي عقوبات، وكان يشير بذلك إلى العقوبات التي لوحت بها دول غربية ردا على عملية الاغتيال التي أثارت غضبا دوليا.

وعلى حد تعبير الوزير السعودي، فإن بلاده ستنجز تحقيقا واسعا وشفافا وشاملا في فقضية اغتيال خاشقجي، وأن وكل المشاركين في الجريمة سيمثلون أمام العدالة.

ووصف قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الماضي بأنه خطأ كبير جدا، مضيفا أن الرياض اتخذت خطوات حتى لا تتكرر هذه الجريمة.

كما قال إن هذه القضية إنسانية ولن تجعل المملكة تتخلى عن سياستها في الإرهاب والتطرف.

وتأتي تصريحات الجبير بُعيد مؤتمر صحفي للنيابة العامة السعودية قالت فيه إن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية هو من أمر بالمهمة التي انتهت باغتيال الصحفي السعودي.