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مصدر خاص يرجح زيارة وفد مصري لغزة عقب لقائه بنتنياهو

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:22 - 15 نوفمبر 2018
الوفد الامني المصري الوفد الامني المصري
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كشف مصدر خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم الخميس، عن لقاءٍ سيجمع وفد من المخابرات المصرية برئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

ورجح المصدر، أن وفد المخابرات المصري سيتوجه إلى قطاع غزة اليوم أو غداً عقب انهاء لقائه بنتنياهو.

يُشار إلى أن جمهورية مصر بذلت جهوداً كبيرة خلال أيام العدوان "الإسرائيلي" قبل أيام على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونجحت في وقف "إطلاق النار"، تمهيداً للوصول إلى تهدئة أو هدنة.

وتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان "إسرائيلي" دامي استمر ليومين أدى لاستشهاد 7 مواطنين وإصابة نحو 26 أخرين بجراح مختلفة وتدمير 9 مباني سكنية.

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