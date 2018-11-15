بنشرجي و #كمين_العجل يُشعلان مواقع التواصل

انتشرت صورة مدير عام شرطة الخليل العقيد حازم عطالله وهو يحاول إصلاح إطار "الجيب الإسرائيلي" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصد أعلى التغريدات في وقت قصير تحت هشتاغات مختلفة منها #بنشرجي #كمين_العجل

واتفق جميع المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة معاقبة مدير عام الشرطة والتحقيق معه لما شكله من إهانة للشعب الفلسطيني الذي انتصر على جيش الاحتلال قبل أيام في قطاع غزة.

فيما اعتبر كثير من المغردين أن السبب وراء ما فعله عطالله هو استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع لمزيد من الانحلال الأخلاقي ونزع رهبة الفلسطيني أمام العدو "الإسرائيلي".

الناشط أحمد عاشور غرد بالقول: "الغضب لا يجب أن يوجه لشخص العقيد الذي نال نصيبه من الذل، بل للنظام الأمني التنسيقي الذليل وعقليته العبودية التي أوصلته وستوصل غيره لهذه الصورة حتى وان اخطأتهم الكاميرا".

فيما كتب ياسين زيدان: "تغيير قائد شرطة الخليل إطارات السيارات لجيش الاحتلال هي أقل جرائم التنسيق الأمني وتوقيفه عن عمله لا يعني الكثير، لأن هنالك ممارسات أكثر خطورة تتم والسلطة تدعمها وترفض وقفها".

وأشار زيدان في تغريدته على توتير إلى أن التعاون مع الاحتلال لمحاربة المقاومة، وتقييد الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، هي جرائم ترتقي لمرتبة الخيانة.

وفي ذات السياق لم تخلو تعليقات المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من السخرية لما فعله عطالله حيث قال أحد المغردين: "مدير شرطة الخليل يتولى تغيير "بنشر" سيارة عسكرية إسرائيلية، من الدب الداشر إلى مغير البناشر... مرحلة الهوان والخيانة لن تطول"، ومنهم من علق أسفل الصورة بعنوان "أبو الرب للبناشر وتغيير الإطارات"، وأخر علق بالقول: "خطبة الجمعة في المقاطعة للهباش بعنوان #فك العجال على يد الرجال".

ولفت أحد المغردين انتباه الجميع إلى أن "جلسة مدير شرطة الخليل أحمد أبو الرُب على "ركبة ونص" ليصلح إطار جيب جنود الاحتلال، هي ذاتها الجلسة التي احتاجها رامي الكورنيت على حدود غزة قبل أمس لنسف باص الجنود، هنا الفارق يتجلى بين مدرستين".