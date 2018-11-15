دبابة "إسرائيلية" تطلق النار تجاه رعاة الأغنام شرق دير البلح وسط القطاع

أطلقت دبابة "إسرائيلية" نيران أسلحتها الثقيلة مساء اليوم الخميس، تجاه مجموعة من رعاة الأغنام شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن مجموعة من رعاة الأغنام تعرضوا لإطلاق نار من قبل آلية "إسرائيلية" توغلت عدة أمتار داخل قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وتأتي عملية التوغل بعد ما يقارب من 48 ساعة لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي الذي استمر يومين، رداً على اغتيال قائد كتائب القسام في خانيونس نور بركة وعدد من المقاومين أثناء اشتباك مسلح بينهم وبين قوة خاصة "إسرائيلية" أدى أيضاً لقتل ضابط كبير في القوة "الإسرائيلية" وإصابة أخر بجراح خطيرة.