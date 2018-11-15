النيابة السعودية: المطالبة بقتل 5 أشخاص أمروا وباشروا جريمة خاشقجي

أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، توجيه التهم لـ11 من بين 21 مشتبهاً موقوفاً في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإحالة القضية للمحكمة.

وأكدت النيابة، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسمها بالرياض، اليوم المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وهم 5 أشخاص.

وقالت النيابة السعودية: ننتظر استجابة تركيا لطلبنا الحصول على الأدلة والتسجيلات الصوتية.

وبعد إنكار دام لـ18 يوماً، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".