بالصور.. طائرات الاحتلال تفسد فرحة العريس فادي وخطيبته السورية

أيام قليلة تفصل زفاف الشاب "فادي" من عروسته "يارا" التي وصلت للقطاع منذ أربعة أيام بعد رحلة شاقة، من سورية إلى القطاع، بعد أن أتم استعدادات حفل الزفاف، وجلبت عروسته فستان فرحها من سورية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أفسد عليهما فرحتهما بقصف غرفتهما التي سيعيشان فيها، بجوار عمارة الرحمة التي تعرضت للتدمير الكلي من قبل طائرات العدو الصهيوني.

ومن المقرر أن يتم حفل الزفاف يوم الأحد القادم 18/11/2018 الذي يصادف عيد ميلادي العريس فادي.

ويقول فادي:" بعد القصف الإسرائيلي توجهت لغرفة النوم فوجدتها ركاماً، فيما فستان فرح خطيبته كان معلقاً، ونفض الغبار عنه، وبقيته أمام عدسات الكاميرات، لإيصال رسالة للعالم أجمع، والتأكيد على أن الفرح سيتم وأن ما يفعله الاحتلال لن يكسر إرادة الفلسطينيين.





















