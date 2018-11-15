الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية الطعن بالقدس ويعتقل والدته

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل المشتبه بتنفيذ عملية الطعن في قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود ومخابرات الاحتلال اقتحموا حي أبو جمل في قرية جبل المكبر وبعد محاصرته والانتشار بين منازله داهموا منزل الفتى عبد الرحمن علي أبو جمل المشتبه بتنفيذ عملية طعن داخل مقر مركز شرطة الاحتلال.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت والدة الفتى، ثم قامت بتفتيش المنزل وتصويره وهددت القوات بهدمه.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس قالت شرطة الاحتلال أن عملية طعن نفذت داخل مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي قرية جبل المكبر، وأصيب خمسة عناصر من شرطة الاحتلال بجروح مختلفة، كما أصيب المنفذ.