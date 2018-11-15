الطقس: أمطار متفرقة اليوم وغد وتحذير من خطر الانزلاق والسيول

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة ، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت أن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى صاف بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى ىشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً بارداً نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء والليل ، وفي بقية المناطق يكون الجو معتدلا خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.