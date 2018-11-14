كريميان: نحن أول مؤسسة أدانت استهداف "إسرائيل" لقناة الاقصى

أكد أمين عام اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ علي كريميان أنه "من واجبنا إدانة قصف إسرائيل لقناة الاقصى."

وأضاف كريميان في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، "نحن أول مؤسسة اعلامية أدانت استهداف "إسرائيل" لقناة الأقصى".

وتابع: "إن النظام الداخلي للاتحاد يتضمن في بنوده مادة أساسية تنص على أولوية الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية."

وأكد كريميان أن الوسائل الاعلامية التي تنتمي لمحور المقاومة لا يمكن إزالتها عن الوجود أبدا.

وقال "إن الصهاينة لن يستطيعوا إخماد صوت المقاومة مهما فعلوا".

وخاطب الشيخ كريميان رئيس مجلس ادارة شبكة الاقصى الاعلامية قائلا: "نحن معكم وسنقف الى جانبكم ولن نتخلى عنكم ابدا."