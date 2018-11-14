حماس: ادراج العاروري على قائمة الارهاب مواساة لاسرائيل

استنكرت حركة حماس بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري "على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده وقالت ان ذلك يأتي رضوخا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكدت الحركة في بيان لها، استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة للشعب الفلسطيني وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية، معتبرة أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، وانحياز للعدو وسياساته الإجرامية.

كما استنكرت الحركة استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، وقالت أن ذلك يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.

وطالبت الحركة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.