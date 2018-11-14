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مستوطنو غلاف غزة يتظاهرون احتجاجاً على حياتهم غير المستقرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:50 - 14 نوفمبر 2018
تظاهرات في مستوطنة سيديروت تظاهرات في مستوطنة سيديروت
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تظاهر العشرات من مستوطني "غلاف غزة" على مدخل مستوطنة "سديروت" احتجاجاً على الأوضاع الأمنية على الحدود.

وذكرت القناة العاشرة "الإسرائيلية" لليلة الثانية على التوالي يواصل العشرات من المستوطنين الاحتجاج على الاوضاع الامنية في المستوطنات المجاورة للحدود، وقاموا بإحراق الاطارات وإغلاق الطريق السريع رقم 34.

وذكرت شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" أن المستوطنين أغلقوا الطريق بالكامل وطلب من السائقين سلك طرق بديلة.

وقال مستوطنون في "غلاف غزة" في تصريحات سابقة "إننا نعيش حياة صعبة ونعاني من القلق والتوتر، وتزداد الحياة سوءا".

تظاهرات في سيديروت

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