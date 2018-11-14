دعوات لاستقالته- نتنياهو يصارع لنجدة حكومته

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، مشاورات سياسية مع مقربين منه لإعادة تقييم الأوضاع في أعقاب استقالة وزير الجيش ليبرمان.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو إن الهدف الأولي هو ضمان استقرار الائتلاف الحكومي، لتمكينه من المضي قدما في عمله.

وأضاف المصدر أن نتنياهو سيجري في الساعات القريبة محادثات مع رؤساء أحزاب الائتلاف بهدف الامتناع عن تبكير الانتخابات.

وكان وزير الجيش ليبرمان قد أعلن اليوم استقالته من منصبه وانسحاب كتلته "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي.

ودعا الى ان يتم حتى يوم الاحد المقبل تحديد موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات.

بدورها دعت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، إلى حل الحكومة، والذهاب الى انتخابات مبكرة.

كما رحب رئيس المعسكر الصهيوني أفي غاباي بإعلان ليبرمان، داعيا رئيس الوزراء نتنياهو الى الإعلان عن الاستقالة من منصبه هو الآخر.

رئيس حزب هناك مستقبل يائير لابيد قال: إن قرار وزير الجيش يثبت حقيقة رضوخ رئيس الوزراء للإرهاب على حساب أمن سكان جنوب اسرائيل.