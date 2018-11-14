بينيت يهدد نتنياهو: إما وزارة الجيش أو تفكيك الحكومة

بدأ وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، ابتزاز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل وقت قصير من إعلان وزير الحرب أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه.

وفي ظل حالة الجدل بشأن استقالة ليبرمان التي تأتي بعد جولة التصعيد في قطاع غزة والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي يعارضه ليبرمان، يسعى بينيت لابتزاز نتنياهو من خلال تصدير تصريحات باسم مصدر من حزبه حول حقيبة الجيش.

وقال بيان من حزب "البيت اليهودي" باسم مصدر كبير إنه يجب أن يتم نقل وزارة الجيش للوزير بينيت، وأن ذلك سيكون شرطًا لاستمرار عمل الحكومة. في تهديد مباشر لتفكيك الائتلاف الحكومي مع استقالة ليبرمان.