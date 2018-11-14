الاحتلال ينشر تكلفة 40 ساعة حرب على غزة.. هذه تفاصيلها

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 40 ساعة كلفت "إسرائيل" 120 مليون شيقل.



وأضافت المصادر، بأن تكلفة الهجمات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة بلغت 120مليون شيقل، دون أن تشمل أضرار المستوطنين والقبة الحديدية .



وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على أهداف مدنية ومواقع للمقاومة لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة 25 آخرين، وتدمير 9 بنايات مدنية منها فضائية الأقصى.

فيما أعلن الاحتلال عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة العشرات بقصف المقاومة مستوطنات إسرائيلية بأكثر من 400 صاروخ وقذيفة.

وجاء العدوان الإسرائيلي عقب استهداف المقاومة حافلة تقل جنودًا إسرائيليين شرق جباليا شمالي قطاع غزة، ردًا على عملية إسرائيلية فاشلة بخانيونس كانت تستهدف المقاومة وراتقى خلالها سبعة شهداء.



وأعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة يوم أمس أن جهودا مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار، مشددةً على أن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به الاحتلال الإسرائيلي.