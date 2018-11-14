البطش: المقاومة باتت تدشن مرحلة الهدم بالهدم مع الاحتلال

قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "استقالة ليبرمان وزير الحرب الصهيوني نتيجة متوقعة بعد رد المقاومة الصارم على غباء قائد فرقة غزة الجنرال إليعازر توليدانو الذي ورطه وارسل القوات الخاصة لغزة كي يستعيد هيبة مفقودة للجيش الصهيوني واستباحة غزة واذا به يجر اذيال الخيبة والفشل وليطيح بذلك بوزير دفاعة ليبرمان".

وأضاف البطش في تصريحات صحفية: العملية الإسرائيلي استدعت رد المقاومة الصارم عليها والتي دشنتها المقاومة بكورنيت الحافلة وانهتها بصاروخ - جحيم عسقلان – وما بينهما من كمين العلم (..) المقاومة باتت تدشن مرحلة الهدم بالهدم مع الاحتلال.

في السياق، أشار البطش إلى أنَّ مسيرات العودة مستمرة وستكمل مشوارها في غزة وستنتقل للضفة الغربية، لافتاً إلى أنَّ مسيرات العودة ستطيح هي الاخرى برئيس حكومة الاحتلال المجرم نتنياهو وليس فقط بوزير دفاعة ليبرمان.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود في مواجهة الاحتلال، والعمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة والشراكة الوطنية على قاعدة اتفاق 2011بالقاهرة.