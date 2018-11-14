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فرحة غزة تكتمل.. لـيـبـرمـان يـطـيــــر

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 14:46 - 14 نوفمبر 2018
فرحة غزة تكتمل.. لـيـبـرمـان يـطـيــــر فرحة غزة تكتمل.. لـيـبـرمـان يـطـيــــر
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انتشر خبر استقالة وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من منصبه على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، وسط حالة من البهجة والفرحة في صفوف الفلسطينيين والشعوب العربية، احتفاء بانتصار المقاومة الفلسطينية التي مرغت أنف الجيش المزعوم الذي لا يقهر وأجبرت وزير الحرب على الاستقالة من منصبه.

واعتبر النشطاء على مواقع التواصل، استقالة ليبرمان اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة صمود المقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن غزة نجحت في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال وردعه عسكرياً.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت عشرات التدوينات والتعليقات، حيث غرّد الكاتب حسام شاكر: "استقالة ليبرمان من موقعه على رأس وزارة الحرب هي اعتراف ضمني بالإخفاق الميداني المُريع لجيش الاحتلال ومنظومته الأمنية في جولة اليوميْن؛ التي تُضاف إلى إخفاقات سابقة، وهي انهيار لوعيد ليبرمان بسحق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

أما حسام، اعتبر:" استقالة وزير دفاع الكيان الصهيونى أفيغدور ليبرمان من منصبه اعتراف بالهزيمة وإقرار بالفشل ونصر عريض للمقاومة وتدشين لمرحلة جديدة فى ميزان القوى

وبارك حسام في تغريدة له عبر "تويتر" جهود فصائل المقاومة، قائلاً: "بارك الله في فصائل المقاومة وسدد رميهم وتقبل شهدائهم".

واكتفى محمد أبو عرب بالقول: "في حين الكل العربي يهرول لكسب رضى الإحتلال، ويطبّع معه خوفاً وجبنا، غزة تُقسِمُ ظهرَه بقسامِها وسراياها".

فيما غرّد ناظم الزيناتي: "استقالة ليبرمان نصر حقيقي تحقق بفضل الله وبركاته، ونقول بأعلى صوتنا لكل المتخاذلين والمتآمرين على غزة.

وأضاف الزيناتي: "غزة كاشفة العورات والبركان الذي سينفجر في وجوهكم وسنبقى الحضن الشعبي لمقاومتنا ولن نتخاذل في دعمها بكل ما نملك".

وكتب أحمد العربي: "حين اصبح ليبرمان وزيرا للحرب في الاحتلال، هدد وتوعد غزة بأنه سينهي امرها، هذا الذي هدد وتوعد يقدم استقالته على هواء مباشرة مهزوما مذلولا بعد المعركة الأخيرة، غزة كسرته وأذلته.

أما عبد الرؤوف خضر فغرّد عبر "توتير": "إن مقاومتنا إذا نزلت بساحة قوم.. فساء صباح المنذرين، ليبرمان يتوج انتصار مقاومتنا باستقالته وجره أذيال الخيبة والهزيمة.

وعلى طريقته الخاصة كتب نور الدين: " بس بـ 4 ايام استخبارات وفقعناها، باص ونسفناه، علم وفجرناه، وهاي ليبرمان طيرناه".

وغرّد إبراهيم طلخان: قوة إسرائيل قائمة على بيع الوهم، وهم الجيش الذي لا يقهر وخط بارليف وفي الأخر انكسر بخراطيم مياه، وهم القبة الحديدية والجيش الأقوى في المنطقة وإخوانا الفلسطينيين عاملين لهم رعب بأسلحة بدائية جدا، قوة إسرائيل مجرد وهم قائم على ضعفنا الشديد".

أما عبد الله الشريف، فكتب: عندنا مثل مصري بيقول "القرعة بتتباهى بشعر بنت اختها" ومن أقرع من بين مليار ونص اقرع ببلغكم يا اهل #غزة ان شعركم ساترنا وبنتباهى بيكم والله".

وأعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان ظهر اليوم الأربعاء، عن استقالته رسمياً من منصبه كوزير للحرب في حكومة نتنياهو.

وقال ان قرار الاستقالة جاء احتجاجا على موافقة "الكابينت" على وقف لإطلاق النار مع فصائل المقاومة في غزة.

وكشف ليبرمان، خلال تصريح له أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه "إسرائيل بيتنا" في اجتماع طارئ دعا له، أنه ينوي الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل.

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