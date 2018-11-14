نتنياهو يمدد بقاء آيزنكوت في منصبه.. تعرف على السبب

قال رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب الجديد بنيامين نتنياهو، إنه سيمدد فترة بقاء رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي آيزنكوت في منصبه.

وذكر نتنياهو أن السبب يعود إلى الوضع الحالي والحالة الأمنية الحساسة بعد انتهاء التصعيد على قطاع غزة، وتقديم ليبرمان استقالته.

وكان ليبرمان أعلن ظهر اليوم استقالته من وزارة الحرب الإسرائيلية على إثر فشله في التصعيد مع قطاع غزة.

وادّعى وزير الحرب المستقيل أن رد جيشه على إطلاق 500 صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية "لم يكن كافيا وكان استجابة ضعيفة"، مضيفًا "لا يمكن قبول ذلك بسبب بعض الذرائع بالشمال وغيره".