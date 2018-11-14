الحكم بالإعدام والمؤبد على متهمين بجريمتي قتل بالوسطى

أصدرت محكمة بداية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة-بحسب بيان للمجلس الأعلى للقضاء تسلمت صفا نسخة عنه- المدان بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور فادي عدنان اللوح.

وحكمت بمعاقبة المدان بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً بالاشتراك، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وذلك خلافاً لمواد القانون.

يذكر أنه بتاريخ 05/07/2012 قتل المدان المغدور فادي عدنان اللوح 26)عامًا) بأن بيت النية وأطلق النار عليه مباشرة مما أدى إلى إصابته بعدد من الأعيرة النارية والتي أدت إلى وفاته.

كما وأصدرت ذات المحكمة بالأغلبية حكماً بعقوبة الحبس المؤبد، بحق مواطن أدين بتهمة القتل، حيث أدانت هيئة الجنايات الخطيرة المواطن (م/ن) في قضية مقتل المغدور سلامة رمضان النباهين، وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة .

يذكر بأنه بتاريخ 30/08/2010 قتل المتهم المغدور سلامة رمضان النباهين (33) عامًا بأن بيت النية وأطلق عليه أعيرة نارية من سلاح كلاشنكوف أدت إلى وفاته.