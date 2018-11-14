أبو حمزة: استقالة ليبرمان عبرة لمن أراد أن يختبر المقاومة في غزة

قال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "إنَّ المقاومة لم تكتف بردع العدو عسكرياً بل أربكت حساباته السياسية وانظروا للمجزرة السياسية بين قادة الاحتلال التي أساسها العجز في مواجهة غزة".

وأضاف أبو حمزة: إن قَدر المقاومة الانتصار والتطور، وقدر العدو الفشل والتراجع واستقالة ليبرمان عبرة لمن أراد أن يختبر المقاومة في غزة".

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ظهر اليوم عن استقالته من منصبه، داعيًا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مبررًا ذلك بخضوع الحكومة لإملاءات حركة حماس ووقف إطلاق النار.