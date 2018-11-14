الكشف عن ملابسات سرقة خزنة من محل تجاري في اريحا

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة خزنة من محل تجاري ، وقبضت على الفاعل في مدينة اريحا.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة" ان المباحث العامة في شرطة المحافظة وبعد المتابعة والتحري وجمع الادلة والاستدلالات مع النيابة العامة تمكنت من التوصل الى المشتبه به والذي اقر بالسطو على المحل وسرقة محتويات الخزنة وهي مبالغ مالية بقيمة 120 الف شيكل وشيكات بقيمة 33 الف شيكل وشيكات فارغة عدد اثنين تم استغلالها لاحقا من قبل المشتبه به".

واضاف البيان "ان المشتبه به تصرف بالمسروقات ، فيما تم توقيفه واحالة الملف الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول" .