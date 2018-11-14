المجاهدين: أمريكا هي رأس الإرهاب في العالم

أكدت حركة المجاهدين اليوم الأربعاء، أن أميركا هي رأس الإرهاب في العالم لأنها راعية الكيان "الإسرائيلي"، في ردٍ على إدراج الحركة ضمن قوائم الإرهاب.

وشدد مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين، على أن حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني ليس إرهاباً، ومن يحمي شعبه ويدافع عنه ليس ارهابيا، فكل أموالنا واسلحتنا هي لحماية شعبنا.

وقال عزيز:" أميركا هي رأس الإرهاب في العالم لأنها راعية الكيان والتي تحافظ عليه وهي التي تسعى فساداً في مقدرات أمتنا".

وأضاف: هذا التصنيف من قبل رأس الارهاب (أمريكا) لن يثنينا عن مواصلة عملنا المستمر حتى دحر الاحتلال عن كافة اراضينا المحتلة، وسنبقى على هذه الطريق حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.

وتابع: كل من يدعم مقاومتنا فهو شريك شعبنا في نصره على المحتل، وكل من تخاذل وتقاعس فليس له من الشرف نصيب، مضيفاً:"الأيام بيننا وبين العدو سجال وسياتي يوم الحساب".