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الاحتلال يقلص مساحة الصيد شمال قطاع غزة لـــ6 اميال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:49 - 14 نوفمبر 2018
تقليص مساحة الصيد تقليص مساحة الصيد
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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد من منطقة ميناء غزة حتى الشمال من 6 أميال إلى واحد ميل ابتداءً من اليوم.

كما قررت قوات الاحتلال الإبقاء على مسافة 6 أميال من ميناء غزة حتى وادي غزة، إضافة للإبقاء على مسافة 9 أميال من الوادي حتى أقصى جنوب القطاع.

ولا تفي هذه المساحة باحتياجات الصيادين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرضون لها في عرض بحر غزة.

وسيحرم قرار تقليص مساحة الصيد في منطقة شمال القطاع الكثير من الصيادين من العمل، خاصة أن الأسماك تتواجد دائما بعد مسافة الـ6 أميال.

ويأتي قرار تقليص مساحة الصيد بعد يوم واحد من تثبيت وقف إطلاق النار بغزة بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بعد موجة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة ضد القطاع.

 

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