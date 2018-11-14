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نائب ميلادينوف يصل غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:14 - 14 نوفمبر 2018
قصف غزة6 قصف غزة6
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وصل، صباح الأربعاء، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وتأتي هذه الزيارة غداة اتفاق التهدئة بين المقاومة بغزة و"إسرائيل" بجهود مصرية بعد يومين من التصعيد الكبير الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة وأدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.

وحسب مصادر إعلامية، فمن المقرر، أن يلتقي "ماكغولدريك" قيادة حركة حماس، لبحث التصعيد على قطاع غزة وتثبيت التهدئة.

وتبذل الأمم المتحدة إلى جانب مصر وقطر جهودًا لتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا.

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