مجلي يتعرض لاعتداء في الأردن

أكد رئيس الكونغرس الفلسطيني العالمي، عدنان مجلي، تعرضه لاعتداء في العاصمة الأردنية عمان بعد عودته من لقاء مع مسؤول أردني رفيع المستوى.

وأوضح مجلي في تصريح صحفي، أنه تعرض لهذا الاعتداء الأحد الماضي، فيما تمكن الأمن الأردني من اعتقال المشتبه بهم يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أنه لا يعرف سبب هذا الاعتداء أو دوافع مرتكبيه.

وقالت مصادر أمنية أردنية إنه جرى نقل المشتبه بهم الموقوفين إلى التحقيق لمعرفة دوافع ارتكاب هذا الاعتداء.

وفي تفاصيل الاعتداء فقد كان مجلي قد أنهى لقاء مهماً مع مسؤول أردني رفيع وفي طريق عودته من بيت المسؤول الى الفندق الذي أقام فيه وخلال تواجده بسيارة قادها مساعد المسؤول استغل المعتدي اختناقا مروريا، وقام بفتح باب السيارة بالقوة والاعتداء عليه بالضرب ولكن تهافت الناس حال دون استمرار الاعتداء وتم اعتقال المعتدي واقتياده للتحقيق.

يذكر أن مجلي أقام مؤخرُا الكونغرس الفلسطيني العالمي بهدف تجميع قوى الفلسطينيين في الخارج وفي الداخل الى جانب المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية.