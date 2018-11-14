الاحصاء: ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الشهر الماضي

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر تشرين أول الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بواقع 0.39% في قطاع غزة، وبنسبة 0.25% في القدس، وبنسبة 0.17% في الضفة الغربية.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له، صدر اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين إلى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.76%، وأسعار الدرنيات بنسبة 9.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.30%، وأسعار الغاز بنسبة 1.42%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 1.43%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.24%.

وحسب التقرير، عند مقارنة الأسعار خلال الشهر المرصود مع نظيره في العام الماضي، تشير البيانات إلى ارتفاع طفيف في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين نسبته 0.07%، بواقع 1.61% في القدس ، وبنسبة 1.07% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضا مقداره 1.60% في قطاع غزة.

وبمقارنة البيانات للأشهر العشرة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، بواقع 1.41% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.90%، وبنسبة 0.28% في الضفة الغربية.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.39% خلال تشرين أول 2018 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدرنيات بنسبة 19.11%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.40%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 6.35%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 4.71%، وأسعار الغاز بنسبة 2.11%، وأسعار البيض بنسبة 1.92%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.64%، على الرغم من انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.21%، وأسعار الأرز بمقدار 1.91%، وأسعار الدواجن الطازجة بمقدار 1.74%، وأسعار الطحين بمقدار 1.22%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال تشرين أول الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 29.28%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.04%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.55%، وأسعار الطحين بنسبة 1.54%، وأسعار البيض بنسبة 1.47%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 9.11%، وأسعار الأرز بمقدار 1.28%..

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.17% خلال تشرين الأول الماضي مقارنة مع شهر أيلول، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 23.10%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.44%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.96%، وأسعار الدرنيات بنسبة 4.13%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.79%، وأسعار الطحين بنسبة 1.69%، وأسعار الغاز بنسبة 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.10%، وأسعار البيض بمقدار 1.91%.