تنويه هام: استكمال صرف المنحة القطرية "100$" من مكاتب البريد

أعلنت مكاتب البريد في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن استكمال صرف المنحة القطرية مساعدات الأسر الفقيرة حتى الساعة 12 ظهراً.

وكانت المنحة القطرية قد بدأت الصرف في كافة مكاتب البريد قبل عدة أيام، لكنها توقفت بسبب التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة والقصف الذي طال مناطق متفرقة من القطاع.

وسيتم استكمال صرف المنحة القطرية، في مكاتب البريد التالية : رفح ، خانيونس ، دير البلح ، النصيرات، الشجاعية، عمر المختار، جباليا.

يذكر، أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق عن صرف 100$ لعدد كبير من الأسر الفقيرة ضمن المنحة القطرية التي وصلت لقطاع غزة مؤخراً.