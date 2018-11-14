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نواب أردنيون يطالبون بطرد سفير "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:56 - 14 نوفمبر 2018
نواب أردنيون نواب أردنيون
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طالبت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمان واستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب"، احتجاجًا على ما وصفته "الاعتداءات" على قطاع غزة.

ودعت اللجنة، في بيان تلاه رئيسها يحيى السعود أمام مجلس النواب، إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل. وأدانت ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ذلك.

ولا يعتبر أي قرار يتخذه مجلس النواب بهذا الخصوص ملزمًا للحكومة، وفق الدستور الأردني.

وأكدت الحكومة الأردنية أمس الاثنين، خطورة التصعيد في قطاع غزة، ودعت إلى تحرك فوري لوقف ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي" وحماية الأبرياء.

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