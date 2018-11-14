الثانية الإسرائيلية: انباء عن نية ”ليبرمان" تقديم استقالته الثانية ظهراً

رجحت انباء "إسرائيلية" صباح اليوم الأربعاء، عن نية وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان عن نيته تقديم استقالته اليوم ، فقد دعا ليبرمان لاجتماع خاص لكتلة حزب اسرائيل بيتنا الساعة الواحدة ظهرا وبعد انتهاء الاجتماع سيعلن عن بيان خاص لوسائل الاعلام .

وقالت القناة الثانية "الإسرائيلية "الى ان انتقادات شديدة وجهت له امس الثلاثاء، في اعقاب تصويته لصالح قرار وقف النار مع غزة .

وقد دعا أمس القيادي بحركة حماس حسام بدران رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الحرب ليبرمان.

وشدد بدران على أن نتنياهو إذا أراد وقف جولة التصعيد فعليه أن يقيل ليبرمان باعتباره من بدأ جولة التصعيد بغبائه.

ويشهد قطاع غزة عدوان إسرائيلي منذ مساء الأحد، ارتقى فيه عدد من الشهداء، وقصف قوات الاحتلال عشرات الأهداف في القطاع، كما ردت المقاومة الفلسطينية على عدوان الاحتلال بقصف العديد من المستوطنات.