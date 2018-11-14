ارتفاع نسبة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة

زادت حوادث جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في أمريكا، بحوالي 17% العام الماضي مقارنة بعام 2016.

والإحصائيات الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي نشرتها "سي إن إن"، تم إصدارها في التقرير السنوي "إحصاءات جرائم الكراهية"، وهي عبارة عن تجميع للحوادث ذات الدوافع التحيزية التي تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل 14149 وكالة لإنفاذ القانون.

ووجد التقرير أن 7175 جريمة كراهية أبلغ عنها في عام 2017، في حين تم الإبلاغ عن 6121 حادثًا في عام 2016.

وبين التقرير أن 8493 شخصا كانوا ضحية لجرائم الكراهية في عام 2017.

ووفقا للتقرير، فإن 59.6% من الضحايا تعرضوا للاستهداف بسبب أصلهم العرقي أو الإثني، بينما وقع 20.6% ضحية لجرائم الكراهية بسبب أصلهم الديني، في حين كان التوجه الجنسي هو سبب 15.8% من جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها في 2017.

وبين التقرير أنه تم تصنيف نحو 5 آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد أشخاص، مثل الترهيب والاعتداء.

كما صنفت نحو 3 آلاف جريمة كراهية باعتبارها جرائم ضد ممتلكات، مثل التخريب والسرقة والسطو، في حين اعتبرت بعض جرائم الكراهية جرائم ضد أشخاص وفي الوقت ذاته ضد ممتلكات.