أمريكا تعرض 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن العاروري

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صالح العاروري، والقيادييْن في منظمة حزب الله اللبنانية، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، إن العاروري “يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية”.

وأشار إيفانوف إلى أن “وزارة الخزانة” الأمريكية صنفت العاروري، كـ”إرهابي” عام 2015.

ويشغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منذ عام 2017، وسبق أن قضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما (بين 1992-2007) بتهمة تأسيس جهاز عسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.

أمريكا قالت إن العاروري يعمل مع فيلق القدس الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس، وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية.

أما الشخصية الثانية، فهو خليل يوسف حرب، وقال “إيفانوف”، إنه المستشار المقرب من زعيم منظمة حزب الله، حسن نصر الله.

وقال إن حرب يمتلك “ارتباطات متشعبة مع كثير من المنظمات الإرهابية”، وصنفته وزارة الخزانة إرهابيا عالميا في 2014”.

والقيادي الثالث، الذي رصدت واشنطن المكافأة المالية لمن يقدم معلومات عنه، فهو هيثم علي طبطبائي.

وقال إيفانوف إنه “مرتبط بمنظمة حزب الله في سوريا واليمن، وجرى تصنيفه إرهابيا عالميا في أكتوبر 2016”.

وقال المسؤول الأمريكي، في المؤتمر الصحفي، إن منظمتي حماس وحزب الله، تحصلان على الأسلحة من إيران.