الاحتلال يجدد اقتحاماته لطولكرم بحثاً عن نعالوة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، عدة مناطق مختلفة في مدينة طولكرم، بحثا عن المطارد أشرف نعالوة واعتدت على المواطنين واستولت على مبلغ مالي.

وداهمت قوات الاحتلال عزبة مسعود، ضاحية اكتابا، ضاحية شويكة، ضاحية ارتاح في طولكرم وشنوا عمليات تفتيش واسعة استجوبت خلالها عشرات المواطنين.

وأشارت إلى أن مداهمات شويكة تركزت في منطقة ظهرة اكبارية، إذ اقتحمت منازل تعود لعائلة مهداوي وهم: اسكندر وغسان وباسم مهداوي واعتدت عليهم ونكلت بهم .

كما داهمت منزل المواطن رسلان مهداوي في ذات المنطقة واعتدوا عليهم وخربوا محتويات المنزل علما بأن هذه المنازل تم تفتيشها عدة مرات مؤخرًا.

وفي ضاحية ارتاح اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن سالم نمر أبو معمر واستولت على مبلغ مالي (8000) شيقل وفتشت المنزل واعتدت على ساكنيه.