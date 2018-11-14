حالة الطقس: أمطار على معظم المناطق

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر، اليوم الأربعاء، بامتداد لمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة، وتسقط على فترات زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، وتسقط بإذن الله على فترات امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وبعد غد الجمعة يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله على فترات زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائماً جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت الدائرة المواطنين خلال فترة المنخفض من تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات.