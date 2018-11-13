"مصر" تطالب "إسرائيل" مجدداً بوقف الأعمال العسكرية في غزة

طالبت مصر، مساء الثلاثاء، "إسرائيل" بالوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية في غزة.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا.

وطالبت مصر "إسرائيل" بالوقف الفوري لكافة أشكال الأعمال العسكرية، ونوهت إلى ضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فوري.

وأكد البيان على أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى "تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة".

وحذر البيان من "التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة".