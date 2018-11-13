الحكم بسجن مقدسي 13 شهرًا وتمديد توقيف آخرين

أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن الأسير المقدسي سيف الدين تيسير يوسف النتشة لمدة 13 شهراً، ودفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف شيكل.

وذكر رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن النتشة أدين بالاتصال بحركة حماس من خلال الأسير المقدسي المحرر والمبعد عن القدس زكريا نجيب، ونقله أموالًا لعوائل الأسرى والشهداء.

وكان النتشة (41 عامًا) من سكان حي رأس العامود بسلوان اعتقل منذ عامين ونصف، ومكث فترة طويلة في زنازين التحقيق بمركز المسكوبية، وأفرج عنه بشرط تحويله للحبس المنزلي الذي امتد مدة عامين.

ومن المفترض أن يسلم النتشة نفسه لإدارة سجن "نيتسان" (الرملة) خلال الفترة القادمة التي ستحددها محكمة الاحتلال.

في السياق، مددت محكمة "الصلح" غربي القدس المحتلة اليوم الحبس لستة شبان مقدسيين، حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجرًا كل من رامي الفاخوري ومحمود عبد اللطيف وروحي الكلغاصي ومحمود يونس وجهاد قوس وجميل العباسي، من منازلهم في البلدة القديمة وسلوان بالقدس.

ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب محمد إبراهيم درويش (٢٥ عامًا) ليوم الخميس المقبل.

وكان اعتقل محمد درويش من منزله في قرية العيسوية بالقدس المحتلة أمس (الاثنين)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وبعثرة محتوياته.

كما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم، عن الأسير المقدسي نور الدين سليم الشلبي، بعد أن أمضى مدة شهر في سجن "ريمون" الصحراوي.