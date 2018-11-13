الذهب يعاود التحليق فوق 1200 دولار للأوقية

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية، مساء الثلاثاء، فوق حاجز 1200 دولار للأوقية، بعدما هبط دونها في وقت سابق اليوم.

وصعد سعر الذهب بنسبة 0.14 بالمائة أو ما يعادل 1.66 دولارا، ليصل سعر الأوقية 1202 دولارا للأوقية.

وفي وقت سابق اليوم، هبط سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1197.77 دولار للأوقية، متأثرا بارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى أمام العملات الرئيسية في العالم خلال نحو 16 شهرا.

وسجل سعر أوقية الذهب 1308 دولارا في بداية 2018، ولامست مستوى 1184 دولارا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تبدأ في الصعود مجددا، واستقرت فوق حاجز الـ 1200 منذ نحو منتصف الشهر الماضي.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل بنسبة 0.09 بالمئة أو ما يعادل 1.10 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 1202دولارا.

وتراجع سعر أوقية الفضية بنسبة في العقود الآجلة تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.15 بالمئة لتصل إلى 13.99 دولارا.

كما هبط سعر البلاتين في التعاملات الفورية بنسبة 0.17 بالمئة أو ما يعادل 1.40 دولار ليصل سعر الأوقية إلى 838.82 دولارا.