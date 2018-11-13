القيادي البطش: هذه الجولة توقفت وعلينا الاستعداد للمواجهة القادمة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خالد البطش مساء اليوم الثلاثاء إن هذه الجولة من المواجهة مع الاحتلال توقفت، وأن علينا أن نستعد للمواجهة القادمة معه.

ووجه البطش التحية لتضحيات وصمود وشهداء وجرحى شعبنا وابطاله المجاهدين الذين ثبتوا في الميدان ولقنوا العدو درسا في الصمود والقتال في كل الظروف.

وأكد البطش بأن هذه الجولة من القتال تراكمت خلالها انجازات ميدانية جديدة، حيث اوصلت رسائل واضحة أدهشت العدو والمراقبين حيث تمسكت المقاومة بخيارها رافضة ان تقايض أو تساوم على الثوابت او دماء الشهداء ولو بكل متاع الدنيا.

واعتبر أن هذه الجولة من القتال قد توقفت شرط التزام العدو بوقف النار، داعياً المقاومة للاستعداد للجولة القادمة من المواجهة معه.

وثمن البطش الدور والجهد والاصرار المصري الكبير الذي بذلوه من اجل وقف العدوان الظالم على ابناء شعبنا الأعزل.

وفي ضوء هذا الإنجاز العظيم، دعا البطش الرئيس ابو مازن الى رفع العقوبات عن غزة وتنظيم لقاء وطني عاجل لاستعادة الوحدة والشراكة وانهاء الانقسام واعادة بناء منظمة التحرير كي نعيد الاعتبار للمشروع الوطني معا مستندين الى قوة وثبات مقاومتنا وسلاحها الطاهر،

ومرتكزين الى الموقف الوطني التي عبرت عنه المواقف والمسيرات الشعبية في الخليل.. ورام الله.. وجنين وفي سائر بقاع الضفة الغربية والشتات، والتي تلاحمت وطنيا مع بنادق المجاهدين في قطاع غزة والتي قطعت الطريق على المبشرين بسياسية انفصال الضفة الغربية عن غزة.

كما وجه التحية لكل الاصوات والمواقف التي اعلنت اسنادها ودعمها للمقاومة في فلسطين، وللدول التي ساهمت في تعزيز امكانيات المقاومة في فلسطين التي عبر عنها مشهد الكورنيت الصارم، وصاروخ "جحيم عسقلان " الرهيب

كما جدد الدعوة الى المشاركة في فعالية جمعة رفض لتطبيع مع الاحتلال والتي ستحمل عنوان "التطبيع جريمة وخيانة " ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار يوم الجمعة القادمة.