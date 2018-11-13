"ولى زمن الهزائم".. عنوان مهرجان انتصار غزة و الشيخ خضر عدنان غداً

أكدت أم عبد الرحمن عدنان، زوجة الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان أن الشيخ قرر أن يحتفل بانتصار المقاومة في قطاع غزة، في مهرجان الاحتفاء بالافراج عنه يوم غدٍ الأربعاء.

و أشارت زوجة عدنان في تصريح خاص أن المهرجان الذي سيقام غداً على شرف الإفراج عن الشيخ خضر سيحمل عنوان "ولى زمن الهزائم"، و ذلك بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن لقنت الاحتلال درساً قاسياً في ردها على عدوانه.

و قالت: "النصر الذي تحقق في غزة كبير، و نفتخر به، و يثبت بأن كيان الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، و أن الانتصار عليه سهل".

و حول فترة اعتقال و إضراب الشيخ خضر في سجون الاحتلال أشارت أم عبد الرحمن الى أن العائلة كانت نؤمن ان الشيخ مستعد ان يدفع حياته ثمناً لفكرة الاضراب، حيث أنه سعى لتجسيد الفكرة مهما كانت تشكل خطراً على حياته.

و لفتت الى أن الاحتلال كان متشدداً بشكل كبير في قضية اضراب الشيخ خضر، و اعلن انه لن يسمح للشيخ ان ينتصر، و لكنه انتصر بفضل دعاء الصالحين و لانه على حق.

يذكر بأن الشيخ خضر عدنان انتزع قراراً في 29 أكتوبر بالافراج عنه مقابل تعليق اضرابه عن الطعام، الذي استمر 58 يوما احتجاجا على اعتقاله التعسفي.