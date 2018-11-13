البريم: المقاومة صدت العدوان بوعي و فرضت الهدوء بردع العدو

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم: "إن إرادة ورواية الفلسطيني انتصرت مرة أخرى برعاية وحماية المقاومة وسلاح رجالها حماة العرين وأبطال الواجب ، المقاومة تصد العدوان بوعي وتفرض الهدوء عبر ردع العدو الصهيوني" .

و أكد البريم في تصريح له تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء أن تضحيات شعبنا وصموده مع قرار سرايا القدس والمقاومة ، ووحدة الميدان عبر الغرفة المشتركة ، فاجأت العدو وأربكت حساباته وفرضت عليه وقف العدوان بكافة أشكاله.

و أوضح أن بطولة المقاومة وتضحيات شهداء الواجب واليقظة والعمل الوطني المشترك مفاعيل مهمة على طريق تحقيق الوحدة والمصالحة وانجاز التحرير والعودة.