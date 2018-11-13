مستوطنون يشعلون الإطارات المطاطية احتجاجاً على وقف إطلاق النار

نظم عدد من المستوطنين مسيرات غاضبة مساء الثلاثاء في مستوطنة سديروت، و ذلك احتجاجاً و رفضاً لوقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد مواجهة استمرت يومين.

و أشعل المستوطنون الإطارات المطاطية، و أغلقوا الطرق احتجاجاً على وقف اطلاق النار مع فصائل المقاومة، وفقاً لوسائل الاعلام العبرية.

و قال موقع "ريشت كان" العبري إن مصادمات وقعت بين شرطة الاحتلال و المستوطنين الذين تظاهروا احتجاجا على قبول الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار مع حماس.

و كان مصدر مصري مسؤول، أكد أن الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي تكللت بالنجاح.

وأشار إلى أن التهدئة بدأت حيز التنفيذ بشكل فوري.

فيما قالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية: "إن جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الإسرائيلي".

يُشار إلى أنه اندلع تصعيد عسكري كبير بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عقب تسلل قوة عسكرية إسرائيلية لقطاع غزة مساء الأحد الماضي ما أدى حتى اللحظة لاستشهاد نحو 14 مواطناً وإصابة 25 أخرين بجراح مختلفة، بينما قتل إسرائيليين اثنين وجرح أكثر من 100 مستوطن بجراح مختلفة جراء رد المقاومة على اعتداءات الاحتلال.