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رسمياً.. غداً دوام طبيعي في كافة المؤسسات التعليمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:03 - 13 نوفمبر 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات في غزة، مساء الثلاثاء، عن طبيعة دوامها الإداري والأكاديمي يوم الأربعاء.

وأكدت "التربية" في تصريحٍ مقتضب لها، عودة الدوام المدرسي كالمعتاد يوم غدٍ في كافة المؤسسات التعليمية

وقررت الجامعة الإسلامية عن استئناف الدوام الإداري والأكاديمي غدا الأربعاء، مع بقاء اختبارات الغد مؤجلة، فيما أعلنت جامعة الأقصى عن استئناف الدوام الإداري والأكاديمي.

وفي سياقٍ متصل، أصدر ديوان الموظفين بيانا، أكد فيه اعادة العمل في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق المعتاد بدء من صباح غد الاربعاء.

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