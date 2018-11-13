مصدر إسرائيلي: النرويج لعبت دوراً هاماً بالتهدئة في غزة

ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، أن النرويج لعبت دورا هاما في الجهود التي بذلت لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت القناة الاسرائيلية عن مصدر دبلوماسي غربي قوله، أن المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط نقل رسائل إلى حماس بأن "الاستمرار في إطلاق الصواريخ سيؤدي الى ردة فعل إسرائيلية أكبر".

ووفقا للمصدر، فإن المبعوث النرويجي أبلغ حماس بأن استمرار إطلاق الصواريخ سيتسبب في "وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء بغزة. الذي تدعمه النرويج إلى جانب قطر".

وأشار المصدر إلى أن حماس أبلغت المبعوث النرويجي بأنها ترغب في الهدوء، ونقل بذلك الرسالة إلى إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية تبادل للاتهامات بين الوزراء الاسرائيليين حول موافقتهم على وقف إطلاق النار، حيث نفي بعض الوزراء موافقتهم على ذلك.