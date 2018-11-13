آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: إنّ الحافلات المراد سفرها غداً الأربعاء، هي المتبقي من الحافلة الثامنة، بالإضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف سفر يوم 2018/11/6م.

ودعت المسافرين التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مؤكدةً على ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" للأبناء المرفقون مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم.

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