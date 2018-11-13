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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:29 - 13 نوفمبر 2018
معبر رفح البري معبر رفح البري
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزّة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الثلاثاء: إنّ الحافلات المراد سفرها غداً الأربعاء، هي المتبقي من الحافلة الثامنة، بالإضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف سفر يوم 2018/11/6م.

ودعت المسافرين التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مؤكدةً على ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" للأبناء المرفقون مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم.

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