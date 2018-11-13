الشيخ خضر عدنان يتنسم الحرية

تنسم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان مساء اليوم الثلاثاء، الحرية من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تمكنه من انتزاع قراراً بتاريخ (10/29) الماضي للإفراج عنه مقابل وقف اضرابه عن الطعام.

وخاض الشيخ عدنان اضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لمدة 58 يوماً متتالياً احتجاجاً على اعتقاله التعسفي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يقرر الاحتلال الإفراج عنه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر وتكللا برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.